القانونية النيابية تحدد 20 ألف دينار لكل يوم استبدال محكومية لـ (العقوبة السالبة للحرية)

2020/12/22 | 08:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادحددت اللجنة القانونية في مجلس النواب مبلغ 20 الف دينار عن كل يوم استبدال لمحكومية العقوبة السالبة للحرية.وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي، في حديث صحفي ان «اللجنة وافقت على اعداد تقرير وتقديمه الى مجلس النواب للمضي بالقانون الذي وصل الى القراءة الثانية».واضاف ان «مشروع القانون حدد مبلغ الغرامة لتكون 20 ألف دينار عن …

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