2020/12/22 | 08:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، ان اليوم الثلاثاء سيصدر الحكم النهائي بشأن ابطال تراخيص شركات الهاتف النقال.

وذكر السوداني، في تغريدة على "تويتر" تابعتها "الاقتصاد نيوز"، "اليوم سيتم اصدار الحكم النهائي بشأن قضية ابطال تجديد تراخيص عقود شركات الهاتف النقال في البلاد" .

من جانبه، أكد عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية اسوان الكلداني، أن "تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات، سينهي احتكار شركات الهاتف لهذا القطاع".

وقال الكلداني، في تصريح صحفي: إن "جميع أعضاء مجلس النواب ضد منح أي من شركات الهاتف النقال تراخيص جديدة"، مشيرا إلى أن "القضاء سيقول كلمة الفصل اليوم، بشأن الشكوى المقدمة ضد تجديد عقود شركات الهاتف النقال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. إصدار الحكم النهائي بشأن إبطال تراخيص الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. إصدار الحكم النهائي بشأن إبطال تراخيص الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).