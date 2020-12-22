النقل تبحث مع شركة إماراتية مشروع القناة الجافة

2020/12/22 | 08:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحثت وزارة النقل، مع شركة (Chss) الاماراتية مشروع انشاء القناة الجافة ومشاريع استثمارية اخرى.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مدير عام الشركة العام لسكك حديد العراق طالب جواد كاظم الحسيني بحث مع ممثلي شركة (Chss) الاماراتية للاستشارات الهندسية والاستثمار، في مقر الشركة وبحضور عدد من المهندسين من ذوي الاختصاص، عبر منصة التواصل الفديوي، مشروع القناة الجافة أضافة الى مشاريع السكك الاخرى المطروحة كفرص استثمارية".

وقال الحسيني، إن "السكك وحسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بضرورة العمل على رفع كفاءة الشركة؛ جادة في تقديم المشاريع المنتجة والستراتيجية كفرص استثمارية حقيقية لاستقطاب الشركات الرصينة للمساهمة في مثل هذه المشاريع التي من شأنها ان تحقق ارباحاً جيدة للطرفين".

من جانبهم، "رحب ممثلو شركة (Chss) الاماراتية بالدعوة الموجهة لهم من قبل الحسيني بزيارة السكك والاطلاع على المشاريع بشكل ميداني، وابدوا استعدادهم والرغبة الجادة في الاستثمار خاصة ضمن مشروع القناة الجافة التي تسعى وزارة النقل لانجازها كونها الشريان الحيوي الذي يصل موانئ العراق بالعالم".

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