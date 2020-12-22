وزارة التربية: ندرس مقترحآ لزيادة ساعات وأيام دوام المدارس

2020/12/22 | 08:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادتدرس وزارة التربية مقترحاً لزيادة ساعات وايام دوام الطلبة بالمدارس للعام الدراسي الحالي،إسهاما بزيادة التفاعل بين الطلبة والهيئات التدريسية.وقالت مدير عام الاشراف التربوي في الوزارة خنساء زكي شمس الدين، ان الوزارة تتابع آلية الدوام في ظل جائحة كورونا، وهناك ملاحظات من قبل الاهالي على التعليم الالكتروني، الذي باتوا يعدونه غير مجد مقارنة بالتعليم …

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