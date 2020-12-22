2020/12/22 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستعد وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لإحالة وتنفيذ عدد من مشاريع المجاري في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار والاسكان تستعد لتنفيذ مشاريع المجاري في محافظتي صلاح الدين ونينوى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار والاسكان تستعد لتنفيذ مشاريع المجاري في محافظتي صلاح الدين ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).