2020/12/22 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استضاف رئيس لجنة الصناعة الفرعية وعضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي سعدون اللامي، مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بشأن نقل مصنع الأحبار الحكومي من منطقة العامرية إلى التاجي وإيضاح الأسباب وراء هذا القرار الذي يكلف الدولة أعباء مالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استضافة برلمانية لمسؤولي مصنع أحبار العامرية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استضافة برلمانية لمسؤولي مصنع أحبار العامرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).