الصحة العالمية توضح بشأن انتشار سلالة كورونا الجديدة في العراق

2020/12/22 | 08:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بأن هناك إمكانية لظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا وانتشارها في العراق مستقبلا، فيما أكدت عدم ظهور تلك السلالة حتى الآن في العراق بعد أن ظهرت في بلدان أخرى.

وقال رئيس فريق الطوارئ في المنظمة العالمية، وائل حتاحت، في حديث لصحيفة "الصباح" تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 22 كانون الأول 2020، إن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا وهو نوع من فصيلة فيروسات كورونا، إلا انه متحور قليلا".

وأضاف، أن "المعطيات بشأن السلالة الجديدة غير واضحة، ولكنها سلالة معدية بأكثر من 70 % من السلالة القديمة، وبرغم أن الدراسات لا تشير إلى أنها أكثر خطورة من ناحية أعداد المصابين وزيادة الوفيات، إلا أن السلالة الجديدة لها قدرة على الانتشار أكبر".

وبشأن إمكانية ظهور السلالة الجديدة من الفيروس في العراق، أشار حتاحت، الى "إمكانية ظهور السلالة الجديدة، إلا أنه لا توجد حتى الآن معطيات واضحة بشأن هذا النوع المستجد من الفيروس، وهو غير موجود في العراق حاليا، ونحن لا نعرف ما يجري مستقبلا وينبغي الحصول على معلومات اكثر لكي يمكننا تحديد الاجراءت الاحترازية الاضافية".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد حذرت أمس الاثنين، من خطورة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد، مشددة على ضرورة الالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة.

وقالت الوزارة في بيان انها "تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول، وتشير تلك التقارير العلمية الاولية الى تتميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول اجراءات وقائية سريعة ومشددة ومنها ايقاف السفر من والى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول اخرى كل انواع السفر الجوي والبري ومنعت دخول الاجانب الى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة اليها".

وأضاف البيان، ان "وزارة الصحة والبيئة تحذر من خطورة انتشار هذه السلالة في بلدنا الحبيب وتعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء".

واهابت الوزارة في بيانها "المواطنين بالالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمام والحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين".

جدير بالذكر ان بلدانا أوروبية عدة قامت بإغلاق مجالها الجوي وحدودها البحرية مع بريطانيا، وذلك عقب إصابة أشخاص قادمين منها وظهور نوع يعتقد أنه سلالة جديدة من كورونا، كما شرعت السلطات البريطانية بإعادة الإغلاق التام في لندن ومدن في شمال وشمال شرق البلاد بعد ظهور إصابات بالسلالة الجديدة.

ر.إ

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