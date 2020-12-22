2020/12/22 | 08:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجواء ماطرة

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

646 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر تحديثات خرائط الطقس، إلى بدء تأثير منخفض مساء الثلاثاء وموجة باردة في عموم المناطق نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، في منشور على "فيسبوك" تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 22 كانون الأول 2020، ان "الحالة الجوية الممطرة تبدأ مع ساعات ظهر الثلاثاء، على المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا خصوصا في دهوك وأجزاء من الموصل وتزداد فرص الأمطار مع ساعات مساء الثلاثاء ويوم غد الأربعاء على عموم مناطق الشمال في الموصل ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وهناك فرصة لتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران خلال تأثير الحالة".

وأضاف ان "فرص الأمطار تمتد يوم غد الأربعاء لتشمل أيضا مناطق متفرقة من الرمادي وصلاح الدين وديالى والكوت وربما أجزاء من العاصمة بغداد وهي فرصة ضعيفة عموما كذلك تشمل فرص الأمطار مناطق متفرقة من جنوب البلاد البصرة وميسان وذي قار وبادية المثنى على شكل زخات خفيفة تكون رعدية أحيانا، وباقي المناطق التي لم تذكر متوقع طقس غائم جزئي إلى غائم أحيانا وفرصة ضعيفة لزخات أمطار على بعض المناطق".

وأوضح ان "المنخفض الجوي تصاحبه كتلة هوائية باردة جدا تبدأ مع ساعات مساء الخميس وهناك انخفاض كبير في الحرارة تبدأ من مناطق الشمال وغرب الرمادي ودرجات حرارة تسجل الصفر المئوي هناك وتتعمق الرياح الباردة خلال يوم الجمعة المقبل وبداية الأسبوع المقبل على باقي مناطق وسط وجنوب البلاد تعمل على انخفاض ملحوظ في الحرارة تصل إلى الصفر المئوي في بادية الجنوب".

وأشار إلى انه "يتوقع حالة أخرى من عدم الاستقرار الجوي مطلع الأسبوع المقبل"، مبينا ان الرياح ستكون جنوبية شرقية في بادية الجنوب والمنطقة الغربية ومناطق شمال غرب البلاد الموصل تحديدا وشمالية غربية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق تتحول مساء الغد في جميع المناطق إلى جنوبية شرقية.

والخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة إضافة إلى درجات الحرارة الجمعة القادمة.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات ببدء تأثير منخفض جوي يحمل أمطارا اعتبارا من ظهر اليوم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات ببدء تأثير منخفض جوي يحمل أمطارا اعتبارا من ظهر اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).