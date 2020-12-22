لليوم الثاني..أسعار النفط مستمرة بالتراجع مع إثبات سلالة جديدة من فيروس كورونا

2020/12/22 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها الحادة حيث دفع الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة عدة دول إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين البريطانيين والشحن، وأدت إلى تشديد القيود في أوروبا مما أثار مخاوف من تعاف أبطأ للطلب على الوقود.

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