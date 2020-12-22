تحركات نيابية لافشال مشروع الحكومة للتلاعب بالأسعار وتجويع المواطن

2020/12/22 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد عدد من النواب، وجود تحرك برلماني حثيث لالزام الحكومة بعدم رفع سعر الدولار في الأسواق المحلية واللجوء الى طرق أخرى لتجاوز عجز الموازنة، لافتين الى ان التحركات من شأنها استضافة المسؤولين التنفيذيين واقالة المقصرين والمتسببين بتجويع الشعب.وقال عضو كتلة النهج الوطني النائب حسين علي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة فشلت في ايجاد […]

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