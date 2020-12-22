الصحة العالمية: السلالة الجديدة لكورونا لم تظهر في العراق

2020/12/22 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عدم ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في العراق بعد أن ظهرت في بلدان أخرى.وقال رئيس فريق الطوارئ في المنظمة العالمية، وائل حتاحت، في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن «السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا وهو نوع من فصيلة فيروسات كورونا، إلا انه متحور […]

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