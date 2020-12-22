الصحة تحذر من خطورة انتشار سلالة كورونا الجديدة في العراق

2020/12/22 | 09:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة، من خطورة انتشار

سلالة كورونا الجديدة في العراق، فيما

شددت على ضرورة الالتزام التام

باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية

الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان، انها "تتابع

ت

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