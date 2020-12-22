خشان يعلق على فشل البنك المركزي: محافظه متخصص بالقانون ولا يمتلك خبرة بالاقتصاد

2020/12/22 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب المستقل باسم خشان، ان البنك المركزي فشل في سياسته المالية بسبب وجود شخصية غير متخصصة في رأس الهرم، لافتا الى ان محافظ البنك المركزي متخصص بالقانون وليس لديه خبرة بمجال الاقتصاد.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “البنك المركزي فشل في سياسته المالية وخاصة مايتعلق برفعه لسعر صرف الدولار، في محاولة لتغطية وتأمين مبالغ المستفيدين من مزاد بيع العملة”.وأضاف ان “محافظ البنك المركزي غير متخصص بالاقتصاد بل هو شخص متخصص بالقانون ولايمت ذلك بصلة الى الاختصاص المالي والاقتصادي، وهو ماتسبب بفشل البنك المركزي”.وبين ان “ العراق هو البلد الوحيد الذي يضع محافظ للبنك المركزي من اختصاص اخر، ليس له أي صلة بالاقتصاد ولم يدرسه في أي مرحلة من مراحل دراسته”.



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