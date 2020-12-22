البصرة: بدء ادخال الحاويات الحكومية المكدسة في الموانئ

2020/12/22 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يتوج بلقب بطولة العراق للتايكواندوتوج فريق الشرطة بلقب بطولة أندية العراق للمتقدمين بالتايكواندو التي اختتمت اليوم الاثنين في محافظة كربلاء المقدسة وبمشاركة 86 فريقا من مختلف محافظات العراق.

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