2020/12/22 | 09:09 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 | 08:54 صباحاً | عدد القراءات : 32

التربية تدرس زيادة ساعات وأيام دوام المدارس

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، انها تدرس مقترحاً لزيادة ساعات وايام دوام الطلبة بالمدارس للعام الدراسي الحالي، إسهاما بزيادة التفاعل بين الطلبة والهيئات التدريسية.

وقالت مدير عام الاشراف التربوي في الوزارة، خنساء زكي شمس الدين، في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، ان "الوزارة تتابع آلية الدوام في ظل جائحة كورونا، وهناك ملاحظات من قبل الاهالي على التعليم الالكتروني، الذي باتوا يعدونه غير مجد مقارنة بالتعليم التقليدي".

وأكدت شمس الدين، أنه "تجري حاليا دراسة مقترح لزيادة ساعات الدوام للتعليم في المدارس الى جانب التعليم الالكتروني، فضلا عن زيادة أيام الدوام لاكمال المنهاج الدراسي المقرر ولزيادة التفاعل بين الطلبة والمدرسين والمعلمين"، منوهة بأن "المقترح بني على أساس وجود اللقاح الخاص بكورونا، ما يشير الى توقعات ايجابية في تطوير الواقع التعليمي قريبا".

واشارت، الى ان ا"لوزارة تتابع ميدانيا آلية سير الدوام لكل مرحلة دراسية في مديريات التربيات ببغداد والمحافظات، اضافة الى اجراء زيارات ميدانية الى محافظتي نينوى والنجف الاشرف للإشراف على عمل المدارس وأداء الملاكات التربوية في ظل جائحة كورونا، والتأكيد على عنصر التباعد الاجتماعي ومدى التزام الطلبة والتلاميذ والملاكات التربوية بالدوام، كلبحسب الجدول المخصص له".

وافادت بـ"وجود تنسيق عال مع اقسام الاشراف ببغداد والمحافظات، لتوجيه ادارات المدارس بالدوام الرسمي، وتجاوز التحديات التي تواجههم، وآلية الزيارات الاشرافية وزيارات المتابعة والتأكيد على ضرورة الالتزام بتوجيهات خلية الازمة واتباع شروط السلامة الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات وتعفير المدارس والحرص على التباعد بين الطلبة والتلاميذ"، منوهة بأن "الزيارات الاشرافية تأتي لحل المعوقات التي تواجع العملية التربوية

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