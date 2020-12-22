حدث تاريخي.. صور ترصد

2020/12/22 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت السماء فوق نصف الكرة الأرضية الشمالي عرضا يحدث مرة واحدة في العمر إذ اقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك "الاقتران العظيم".

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