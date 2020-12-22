الكونغرس الأمريكي يوافق على 892 مليار دولار لمواجهة كورونا

2020/12/22 | 09:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق الكونغرس الأمريكي الإثنين، على حزمة مساعدات بـ 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد المتضرر من الوباء، مع الحفاظ على تمويل الحكومة الاتحادية لعام آخر.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب قريباً مشروع قانون حزمة المساعدات ليصبح قانوناً.

وبعد أيام من المفاوضات الغاضبة، عمل المجلسان التشريعيان لإقرار مشروع القانون الضخم، فوافق عليه مجلس النواب أولاً، وتبعه مجلس الشيوخ بعد ساعات بموافقة الحزبين.

ويشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس 600 دولار لمعظم الأمريكيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة، فضلاً عن مزايا التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ،وهي ديمقراطية، إنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من الفيروس رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها، مشيرة إلى أنهم سيحاولون ذلك مرة أخرى في العام المقبل بعد تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، منصبه.

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