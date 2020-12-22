الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن انتشار سلالة كورونا الجديدة

2020/12/22 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، من خطورة انتشار سلالة كورونا الجديدة في العراق، فيما شددت على ضرورة الالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصا...

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