في كربلاء.. اعتقال مجرم قتل اثنين من شقيقاته وهو مخمور

2020/12/22 | 09:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت مفارز مكافحة اجرام كربلاء من القبض على شخص قام بقتل شقيقتيه في مدينة الصدر ببغداد.وأعلنت وزارة الداخلية قبل أيام عن قيام شخص مخمور بقتل اثنين من شقيقاته في محافظة بغداد ولاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته.وذكر بيان لشرطة كربلاء، أن مفارز مكافحة اجرام شرطة المحافظة تمكنت من اعتقال المجرم وتم تسجيل اعترافاته بعد …

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