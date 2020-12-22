الصناعة تعلـن إمكانياتهـا فـي إنتـاج الكارتـات الإلكترونيـة ولمختلـف الأجهـزة

2020/12/22 | 09:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنـت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن إمكانياتها ونشاطها في إنتاج الكارتات الإلكترونية ولمختلف الأجهـزة .

وقـال مدير عام الشركة سفيـان فـوزي الجبـوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مصنع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات في ( موقـع العـز ) التابع للشركة يمتلك خطاً متكاملاً للزرع السطحي يتكون من ( ١٣ ) ماكنة تخصصية إضافة إلى مكائن ملحقة للفحص وإتمام العملية الإنتاجية ذات منشأ كوري ومناشئ اُخرى اوربية لإنتاج الكارتات واللوحات الإلكترونية”.

وأضاف الجبوري، أن “الخط يحتوي على ( ٣ ) مكائن لزرع المكونات الإلكترونية بطاقة ( ١٠٥ ) ألف مكون بالساعة ، مشيراً الى ان الخط يعتبر نواة لأي منتج الكتروني وبطاقات عالية جداً تستخدم للانتاج النمطي”، مفصحاً عن “عزم الشركة للإستفادة من خط الزرع السطحي في تنفيذ مشروع لإنتاج المقياس الذكي بالتعاقد مع شركة اباتور السويدية البولندية والتي تختص بإنتاج هذا النوع من المقاييس لتجهيز وزارة الكهربـاء”.

فـي ذات السياق أشار المدير العام الى “ورشة التجميع النهائي في مصنع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات التي تتكون من خطوط جاهزة ومتكاملة لتجميع الأجهزة الكهربائية والالكترونية وبمواصفات عالية وحسب الكميات المطلوبـة”.



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