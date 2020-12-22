تحذير حكومي من العاب الأطفال المستوردة: تسبب الضرر للحواس وتؤذي العينين

2020/12/22 | 09:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عدم وجود اتفاق على ايجاد مواصفات فنية لالعاب الاطفال المستوردة وخاصة الخطرة منها.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة علي حسين داوود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “لم يجر اي اتفاق لغاية الان على ايجاد قرارات او مواصفات فنية بخصوص العاب الاطفال المستوردة وخصوصاً الاسلحة البلاستيكية، ليجري على اساسها اتخاذ القرار المناسب بشأن المسموح دخولها او الممنوع”.

وأضاف داوود، أن “ضبط مثل هذه الالعاب التي بدأت تؤثر في الحالة النفسية للاطفال وتسبب الضرر لحواسهم وابرزها العينان، يجب ان يؤخذ على محمل الجد ويجري بالتعاون مع الجهات المختصة، لاسيما الامنية منها خلال المرحلة المقبلة”.

وكانت قد شكلت قبل اعوام لجنة لضبط آلية دخول تلك الالعاب الخطرة الى داخل البلاد، ووضعت مقترحات تقضي بان تكون تلك الالعاب ذات ألوان زاهية بعيداً عن اللون الاسود، والابتعاد عن التشبيه الحقيقي بالاسلحة التي تستخدمها القوات الامنية في البلاد وبقية الدول والتي تكون قريبة جداً منها حتى من ناحية وجود مخزن يفصل عن السلاح واطلاقات يمكن استخدامها بالرمي.



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