رسائل الصمت 2 - فاتن نور

2020/12/22 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور كي لا نخفق في اللعب مرة أخرىكيلا نكدح ونجوعمن أجل بلوغ ذروة السأمتعالوا ننظر إلى المألوف من الأشياءبطرائق غير مألوفة،والشاذ من سقط المتاع بطرق مألوفة....قد يقودنا الطريق الموحل بعنايةإلى ذاك الوترعندما تستأنف الخطوةجملتها الموسيقية....لنترك هذه الأيام تتمرّغ بتعاستهاوتتضور الهوينا..



بفواتيرها العاجلةحتى تهب السنجاب الأخير الذي يقف ......





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