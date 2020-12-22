عضو بالبرلمان: محافظ البنك المركزي متخصص بالقانون وليس لديه خبرة بمجال الاقتصاد

2020/12/22 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو مجلس النواب باسم خشان، ان البنك المركزي فشل في سياسته المالية بسبب وجود شخصية غير متخصصة في رأس الهرم، لافتا الى ان محافظ البنك المركزي متخصص بالقانون وليس لديه خبرة بمجال الاقتصاد.

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