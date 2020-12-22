بالأرقام.. هواتف

2020/12/22 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عندما تأخرت شركة "أبل" عن طرح هواتف "آيفون" في شهر سبتمبر، سرى الاعتقاد بأن هذه الأجهزة قد تتلقى ضربة كبيرة، لاسيما في ظل انتشار وباء كورونا، وتراجع قدرة الناس الشرائية، لكن الأمور كانت مختلفة تماما.

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