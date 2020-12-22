مذبوح على الطريقة الديمقراطية !

2020/12/22 | 09:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: قيس النجم

في العراق شعب، أريد له أن يعيش في ظلام

دامس، ليسكتوا كرامته، ويمزقوا اشلائه

دون رحمة، أو عزاء، أو إستحضار، شعب

أصبح لا يفقه شيء، الا التصفيق والرقص

والتطبيل على قتلته وسراقه، وضاع في

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