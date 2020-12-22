البصرة تخصص مدينة كرفانية للعوائل المتعففة وقطع اراضي سكنية للمتجاوزين

2020/12/22 | 09:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير

العيداني، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة

برئاسة قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر

وعضوية مدراء دوائر البلديات وعقارات

الدولة والتسجيل العقاري لغرض تخصيص

مدينة كرفانية خاصة بال

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