موسكو: على واشنطن العودة غير المشروطة للصفقة النووية مع طهران

2020/12/22 | 09:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة

عودة الولايات المتحدة اللامشروطة

للاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وأعربت الوزارة عن ثقة موسكو بـ"ضرورة

أن تتم عودة الولايات المتحدة إلى خطة

العمل الشاملة المشتركة

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