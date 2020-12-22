2020 لن تكون الأسوأ على اللبنانيين.. هذا ما تكشفه الأرقام عن 2021

2020/12/22 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يودع اللبنانيون عام 2020 مجمعين على أنها واحدة من أسوأ السنوات التي مرت على البلاد، وهو انطباع عالمي عن العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا وآثارها، ميزه في لبنان انهيار اقتصادي ومالي شامل أدى إلى أزمات سياسية واجتماعية وأمنية خانقة، لتستتبع بانفجار مرفأ بيروت الذي رفع معاناة اللبنانيين مع العام 2020 إلى القمة بين باقي الشعوب.

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