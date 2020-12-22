الصحة العالمية توضح بشأن إمكانية انتقال سلالة كورونا الجديدة إلى العراق

2020/12/22 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في العراق بعد أن ظهرت في بلدان أخرى، إلا أن المنظمة أشارت إلى إمكانية ظهورها وانتشارها مستقبلاً.

وقال رئيس فريق الطوارئ في المنظمة العالمية، وائل حتاحت، في تصريح صحفي، إن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، وهي نوع من فصيلة فيروسات كورونا، إلا انه متحور قليلاً".

وأضاف، أن "المعطيات بشأن السلالة الجديدة غير واضحة، ولكنها سلالة معدية بأكثر من 70 % من السلالة القديمة، وبرغم أن الدراسات لا تشير إلى أنها أكثر خطورة من ناحية أعداد المصابين وزيادة الوفيات؛ إلا أن السلالة الجديدة لها قدرة على الانتشار أكبر".وبشأن إمكانية ظهور السلالة الجديدة من الفيروس في العراق، أكد حتاحت، "إمكانية ظهور السلالة الجديدة، إلا أنه لا توجد حتى الآن معطيات واضحة بشأن هذا النوع المستجد من الفيروس، وهو غير موجود في العراق حالياً".

وتابع قائلاً: "نحن لا نعرف ما يجري مستقبلاً، وينبغي الحصول على معلومات أكثر لكي يمكننا تحديد الإجراءات الاحترازية الإضافية".

وأغلقت عدد من البلدان الأوروبية والعربية، حدودها الجوية والبرية، بعد إقرار منظمة الصحة العالمية، بوجود سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا وانتقلت إلى أكثر من 4 بلدان أخرى.

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