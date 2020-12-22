التربية تدرس زيادة ساعات وأيام الدوام في المدارس

2020/12/22 | 09:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، انها تدرس مقترحاً لزيادة ساعات وايام دوام الطلبة بالمدارس للعام الدراسي الحالي.

وقالت مدير عام الاشراف التربوي في الوزارة خنساء زكي شمس الدين، في تصريح لصحيفة الصباح ان الوزارة “تتابع آلية الدوام في ظل جائحة كورونا، وهناك ملاحظات من قبل الاهالي على التعليم الالكتروني، الذي باتوا يعدونه غير مجد مقارنة بالتعليم التقليدي”.

وأكدت أنه “تجري حاليا دراسة مقترح لزيادة ساعات الدوام للتعليم في المدارس الى جانب التعليم الالكتروني، فضلا عن زيادة أيام الدوام لإكمال المنهاج الدراسي المقرر ولزيادة التفاعل بين الطلبة والمدرسين والمعلمين”، لافتة الى أن “المقترح بني على أساس وجود اللقاح الخاص بكورونا، ما يشير الى توقعات ايجابية في تطوير الواقع التعليمي قريبا”.

واشارت شمس الدين الى ان “الوزارة تتابع ميدانيا آلية سير الدوام لكل مرحلة دراسية في مديريات التربيات ببغداد والمحافظات، اضافة الى اجراء زيارات ميدانية الى محافظتي نينوى والنجف الاشرف للإشراف على عمل المدارس وأداء الملاكات التربوية في ظل جائحة كورونا، والتأكيد على عنصر التباعد الاجتماعي ومدى التزام الطلبة والتلاميذ والملاكات التربوية بالدوام، كلبحسب الجدول المخصص له”.

واكدت “وجود تنسيق عال مع اقسام الاشراف ببغداد والمحافظات، لتوجيه ادارات المدارس بالدوام الرسمي، وتجاوز التحديات التي تواجههم، وآلية الزيارات الاشرافية وزيارات المتابعة والتأكيد على ضرورة الالتزام بتوجيهات خلية الازمة واتباع شروط السلامة الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات وتعفير المدارس والحرص على التباعد بين الطلبة والتلاميذ”.

يذكر ان مقرر لجنة التربية النابية طعمة اللهيبي اكد في الثالث من كانون الاول الحالي، ان “دوام المدارس لن يكون يوما واحدا في الأسبوع بشكل قطعي لكامل العام الدراسي”، مشيرا الى ان “وزارة الصحة اتفقت مع التربية على عودة الدوام في المدارس بشكل تدريجي، بعد مراقبة الوضع الصحي”.

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