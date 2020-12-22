شاهد.. فلسطيني يجابه جنديا إسرائيليا مسلحا بزجاجة حارقة

2020/12/22 | 09:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليفي مشهد أثار الدهشة، أظهر مقطع فيديو ترجل شاب فلسطيني من سيارته في أحد المفارق في الضفة الغربية وتوجه نحو جندي إسرائيلي مسلح بدا أنه يتراجع أمام الشاب الذي اقترب منه إلى حد بعيد وألقى عليه زجاجة حارقة ورجع إلى سيارته راكضا وغادر المكان.وأخطأت الزجاجة الحارقة الجندي.ونشرت الإذاعة الإسرائيلية مقطع الفيديو وقالت …

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