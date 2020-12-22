افتتاح أول مستشفى لجراحة وزرع الكلى في الموصل

2020/12/22 | 09:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن صندوق اعمار محافظة نينوى، الثلاثاء، عن افتتاح مستشفى كبير لزراعة وجراحة الكلى لاول مرة في مدينة الموصل.

وقال مدير صندوق الاعمار سالم عثمان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان :صندوق اعمار نينوى افتتح هذا الصرح الصحي الكبير من المبالغ المخصصة لاعادة اعمار واستقرار المدينة بعد ان تعرضت اغلب المؤسسات الصحية للتفجير والتدمير ابان سيطرةعصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل”.

واضاف عثمان، ان “المستشفى يحتوي على 180 سريرا وبردهات واقسام مختلفة وخاصة جراحة وزرع ومعالجة الكلى”.

وتابع، أن “صندوق الاعمار زود المستشفى المذكور باجهزة حديثة سويسرية والمانية المنشأ، فضلا عن تزويده بنخبة من اطباء جراحة الكلى والعقاقير العلاجية لدعم المستشفى الذي تم استئناف العمل به في ايسر الموصل”.



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