اليوم.. اربع مباريات في دوري الكرة الممتاز

2020/12/22 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تنطلق اليوم، منافسات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة اربع مباريات في بغداد والديوانية.

وقال عضو لجنة المسابقات بالهيئة التطبيعية شهاب احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة العاشرة ستنطلق اليوم بإقامة اربع مباريات في بغداد والديوانية”.

واوضح ان “الحدود سيواجه نفط الوسط على ملعب التاجي، فيما يلاقي الديوانية فريق الكهرباء على ملعب الديوانية ويلاقي الطلبة فريق النجف على ملعب الشعب الدولي وعلى ذات الملعب سيواجه القوة الجوية فريق السماوة”.

يذكر ان المباريات ستقام في ثلاث توقيتات عند الساعة الثانية والرابعة و15 دقيقة والثامنة مساءً.



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