رئيس افتراضي.. أنصار ترامب يخططون لتنصيبه لولاية ثانية

2020/12/22 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يخطط الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لـ"تنصيب ثان" افتراضي له في الـ20 من يناير المقبل، موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار أكثر من 60 ألف شخص على "فيسبوك" إلى أنهم يعتزمون المشاركة في الحدث، الذي تم الإعلان عنه باعتباره "حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب الثاني".

ووضع أكثر من 260 ألف شخص علامة "مهتم" على صفحة الحدث.

ويقول المنظمون: "نحن مجموعة قوامها 325 ألف شخص، ونظهر دعمنا للرئيس دونالد ترامب ولا علاقة لنا بأي منظمة رسمية".

وأضاف موقع فيسبوك تنبيها إلى صفحة الحدث يقول فيه: "جو بايدن هو الرئيس المنتخب.



سيتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في الـ20 من يناير 2021".

RT

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