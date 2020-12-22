بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا.. الصحة ترسل رايها للجنة العليا وتوضح بشأن الاغلاق والحظر

2020/12/22 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عزمها ارسال رأيها العلمي الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مبينة ان قرار الاغلاق او الحظر يعود للجنة العليا حصرا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في تصريح له، اليوم (22 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "موضوع السلالة الجديدة للفيروس امر متوقع خاصة كورونا يعد السلالة السابعة من الفيروسات سبقته سلالة الخامسة والسادسة كالميرز والسارسو وغيره".

واوضح، ان "الفايروسات هي مسببات مرضية ويحصل بها طفرات تغير بتسلسل الاحماض النووية وتظهر سلالات جديدة قد تكون اكثر او اقل خطورة من الفايروس".

واكد، انه "بحسب المعلومات الواردة من بريطانيا على السلالة الجديدة للفيروس فانها تعد اسرع انتشارا لكن لم يثبت اي دليل على انها اكثر خطورة"، مشيرا الى ان "النمط السريري في العراق لم يتغير لغاية الان".

واضاف ان "الوزارة تتابع عن كثب من خلال منظمة الصحة العالمية، وفي حال حدوث مستجدات فالوزارة على اتم الاستعداد"، لافتا الى ان "قرار الاغلاق او الحظر بيد اللجنة العليا ووزارة الصحة ستباشر اليوم ببيان رأيها العلمي وارساله للجنة العليا".

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت يوم أمس عن التوقيع مع شركة فايزر على استيراد لقاح فيروس كورونا.

وقالت إن "العراق وقع مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونص المليون لقاح فيروس كورونا سيصل مطلع العام المقبل".

وأضافت أن "التوقيع مع فايزر لا ينهي التزامات العراق مع كوفاكس"، مبينة أن "التعاقد على اللقاح مع فايزر سيكون كوجبة أولى الى العراق".

A.Sh

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