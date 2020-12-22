الكونغرس الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

2020/12/22 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ليلقي شريان حياة على اقتصاد بلاده المتضرّر من الوباء، .ومن المتوقع بحسب وسائل اعلام , أن يوقع الرئيس دونالد ترامب قريبا على مشروع قانون حزمة المساعدات ليصبح قانونًا".ويشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس تقديم /600 / دولار لمعظم الأمريكيين بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة فضلًا عن بعض المزايا التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل".وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي من الحزب الديمقراطي إنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من لفيروس رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها، موضحة أنهم سيحاولون ذلك مرة أخرى العام المقبل بعد تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن منصبه"./انتهى2

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