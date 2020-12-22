افواج شرطة البصرة تلقي القبض على 18 متهما بتهم جنائية مختلفة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

2020/12/22 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت افواج طوارئ شرطة البصرة القبض على (١٨) متهماً بتهم مختلفة خلال ٢٤ ساعة الماضية.وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان : انه تم القبض على (١٨) متهما مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة،واعتقال (١٧)متشاجرا ومخمورا ومشتبها بهم ومتسولين ،وضبط بندقية كلاشنكوف بدار احد المطلوبين،و(١٢) عجلة مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية،و(١١) دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية./انتهى3

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