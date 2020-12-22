انطلاق عملية عسكرية غربي الموصل

2020/12/22 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانطلقت عملية عسكرية، فجر الثلاثاء، على اوكار لتنظيم داعش في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل.وقال مصدر أمني ، إن العملية تخللتها نفذت مقاتلات حربية ضربات جوية مكثفة على أهداف عناصر التنظيم المختبئين في الإنفاق هناك.

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