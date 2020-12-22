في حوار مع وسائل الاعلام تيسير خالد : يدعو الى تمتين الجبهة الداخلية والاستعداد للتطورات السياسية القادمة - تيسير خالد

2020/12/22 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_خالد دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى إجراء مراجعة سياسية واسعة ، تفضي الى إصلاح شامل للأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية وتمتين الجبهة الداخلية استعدادا للتطورات السياسية القادمة جاء ذلك في حوار مع وسائل الاعلام أجاب فيه على عدد من الاسئلة التي تحتل أهمية وأولوية في أوساط الرأي العام الفلسطيني ، حيث أكد أن أحد ......





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