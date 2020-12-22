استنتاجات حول الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية - الحزب الشيوعي اليوناني

2020/12/22 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني نص للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني بمناسبة الذكرى اﻠ-;- 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانيةيمثل بحثُ مسار الصراع الطبقي لإسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية - الشيوعية في القرن العشرين تحدياً كبيراً للحركة الشيوعية.



و هو في الوقت نفسه، واجب تضطلع به كما و مُقدِّمة مسبقة لإعادة تنظيمها، أيديولوجياً - سياسياً، و في العديد من البلدان تنظيمياً، و لتعزيزها إ ......





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