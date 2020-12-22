التحديات التي تواجه الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية واليسار العربي - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/12/22 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان من ابرز التحديات التي تواجه حركة التحرر الوطني في البلاد العربية والتي ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار:-1)تحقيق السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي الفعلي والحقيقي , فكما هو معلوم فان شعوب المنطقة قد ناضلت ضد الاستعمار بشكله العسكري المباشر وباستخدام مختلف الأساليب حتى تمكنت من اخراجه من بلدانها .



غير ان اليوم تغير شكل الاستعمار الحديث حيث لم يعد مباشرا وانما استطاعت الامبريالية ابتكار اساليب ......





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