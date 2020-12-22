وزارة الصحة على وشك ارسال “الرأي العلمي” للجنة العليا بشأن السلالة الجديدة.. قرارات وشيكة مرتقبة

2020/12/22 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة الصحة والبيئة انها سترسل اليوم الثلاثاء رأيها العلمي الى اللجنة العليا بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر: إن “موضوع السلالة الجديدة للفيروس امر متوقع خاصة كورونا يعد السلالة السابعة من الفايروسات سبقته سلالة الخامسة والسادسة كالميرز والسارسو وغيره”.

واوضح، ان “الفايروسات هي مسببات مرضية ويحصل بها طفرات تغير بتسلسل الاحماض النووية وتظهر سلالات جديدة قد تكون اكثر او اقل خطورة من الفايروس”.

واكد، انه “بحسب المعلومات الواردة من بريطانية على السلالة الجديدة للفيروس فانها تعد اسرع انتشارا لكن لم يثبت اي دليل على انها اكثر خطورة”، مشيرا الى ان “النمط السريري في العراق لم يتغير لغاية الان”.

واضاف ان “الوزارة تتابع عن كثب من خلال منظمة الصحة العالمية، وفي حال حدوث مستجدات فالوزارة على اتم الاستعداد”، لافتا الى ان “قرار اغلاق الحدود مع بريطانيا بيد اللجنة العليا ووزارة الصحة ستباشر اليوم ببيان رأيها العلمي وارساله للجنة العليا”.

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