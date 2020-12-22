السليمانية..قصة مريضة حاربت فايروس كورونا وانتصرت عليه

2020/12/22 | 10:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرد طبيب اخصائي، اليوم الثلاثاء، قصة مفرحة عن نجاة مريضة مصابة بفايروس كورونا بعد معاناة مع المرض طالت اسبوعاً في مدينة السليمانية.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في مدينة السليمانية لـPUKmedia: ان هذه الصورة المنشورة هي لرئتي مريضة تبلغ من العمر 99 عاماً تعاني من ارتفاع ضغط الدم وامراض في القلب.

واضاف: عند دخول المريضة الى مستشفى الشهيد هيمن اتضح بانها مصابة بالتهاب كبير في رئتيها وتحتاج الى وضعها تحت جهاز الاوكسجين وانخفضت نسبة الدم في جسمها.

وتابع الدكتور داهات حويزي: ان هذه المريضة تعرضت ايضا الى حالة من الاغماء وجلطة في الدماغ وقمنا بمنحها قنينتين من الدم.

واوضح: الحمد لله بعد المتابعة الطبية المستمرة والعلاج المستمر ولمدة اسبوع قضتها المريضة في المستشفى تحسنت حالتها الصحية وخرجت من المستشفى.

PUKmedia خاص

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