فرقة العباس القتالية: نجحنا بإنجاز اول معاملة متوفى في الحشد

2020/12/22 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس ( ل 26 حشد شعبي ) إنجاز

أول معاملة متوفي في الحشد الشعبي

وبينت قيادة الفرقة لوكالة نون الخبرية

انه بسبب عدم وجود تعليمات في الحشد

بتقاعد المتوفين فان الفرقة تلتزم

شرعاً وقانوناً بتس

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