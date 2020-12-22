2020/12/22 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

تكبدت أسعار النفط مزيدا من الخسائر اليوم، والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وتسببت السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عددا من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام " بنسبة 1.1% إلى 50.37 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 47.38 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين القياسيين بنحو 3% أمس الاثنين، وذلك بعد مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.

بعد أن حذرت حكومة بريطانيا من أن سلالة جديدة من الفيروس تبدو أسرع انتشارا بكثير من الأنواع السابقة، انضمت الهند وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ لدول أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت السعودية والكويت وسلطنة عمان حدودها تماما".

ومع زيادة الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، أصبح النفط المسعر بالدولار أيضا أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ينخفض في ظل مخاوف بشأن تعافي الطلب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ينخفض في ظل مخاوف بشأن تعافي الطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).