خلاف عائلي يقود لمقتل واصابة شخصين من اسرة واحدة في ديالى

2020/12/22 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن مقتل واصابة شخصين من عائلة بخلاف تطور الى استخدام السلاح جنوب بعقوبة.

وقال مدير ناحية بهرز(8كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “خلافا عائلي تطور في احدى ازقة بهرز صباح اليوم الى استخدام السلاح ما ادى الى مقتل شخص واصابة شقيقه بجروح”.

واضاف اللهيبي ،ان” القوات الامنية انتشرت في موقع الحادث ونجحت في السيطرة عليه فيما بدات اجراءت التحقيق”.

وتشهد ديالى بين فترة واخرى حوادث خلافات عائلية تؤدي الى سقوط ضحايا.



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