الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أراضيه

2020/12/22 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصوتت (153) دولة لصالح القرار، و6 دول ضده (كندا، واسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، واميركا)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض وموارد الطاقة والمياه، دون الانتقاص من حقوقه في بحره، وحقه كذلك في التعويض جراء استغلال الاحتلال الاسرائيلي لموارده الطبيعية.

وأضاف ان التصويت بمثابة تأكيد دولي على الحق الراسخ والثابت للشعب الفلسطيني، ورفض لاعتداءات المستوطنين الارهابيين ضد الأرض وأصحابها.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استخدام الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه وموارده، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة.



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