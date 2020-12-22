أبرزها مواجهة برشلونة وبلد الوليد.. مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

2020/12/22 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الثلاثاء ( 22 كانون الاول 2020)، عدد من المباريات في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة 15.

ويشهد جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم مواجهة منتظرة بين بلد الوليد وضيفه برشلونة، ويحل إشبيلية ضيفًا على فالنسيا، ويلتقي ريال سوسيداد مع ضيفه أتلتيكو مدريد.

فالنسيا وإشبيلية تقام في تمام الساعة (7:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد تقام في تمام الساعة (9:45 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

بلد الوليد وبرشلونة تقام في تمام الساعة (12 صباحًا بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3

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