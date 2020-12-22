تعرف على مباريات اليوم في العراق واوروبا

2020/12/22 | 10:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق منافسات الاسبوع العاشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بإقامة اربع مباريات في بغداد والديوانية.

وفي انكلتزا، يحتضن ملعب الامارات لقاءً مثيراً في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، بين آرسنال ومانشستر سيتي، و6 مباريات في الدوري الإسباني.

الدوري العراقي الممتاز

14:00 الحدود x نفط الوسط14:00 الديوانية x الكهرباء16:15 الطلبة x النجف20:00 القوة الجوية x السماوة

كأس رابطة المحترفين الإنجليزي

20:30 برينتفورد x نيوكاسل23:00 آرسنال x مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

19:30 فالنسيا x إشبيلية19:30 إلتشي x أوساسونا20:45 هويسكا x ليفانتي21:45 ريال سوسييداد x أتلتيكو مدريد00:00 بلد الوليد x برشلونة00:00 فياريال x أتلتيك بلباو

الدوري الإيطالي

20:30 كورتوني x بارما22:45 يوفنتوس x فيورنتينا

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