التربية: أخذ عينات لكورونا من طلاب المدارس والملاكات التدريسية

2020/12/22 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قيامها وبالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء فحوصات فيروس كورونا لطُلاب المدارس والملاكات التدريسية ، فضلاً عن إعطاء بعض التوجيهات الصحية بهذا الخصوص ، من قبل الدوائر الطبية المختصة.

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